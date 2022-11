Santo André fecha mais de 550 acordos com devedores

Artur Rodrigues



27/11/2022 | 09:06



A Prefeitura de Santo André informou que já foram pactuados 553 acordos até o último dia 23 no projeto Renegocia 2022, proposto pelo Executivo e iniciado em 24 de outubro. O programa permite a negociação de dívidas de tributos locais, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), com vistas a incentivar a regularização de débitos e elevar a arrecadação do município.

O balanço preliminar do programa já registrou o ingresso de R$ 876.734,22 ao município em pagamentos à vista, enquanto os acordos com parcelamento chegaram a R$ 16.967.403,99 até o último dia 23.

O Paço informou ao Diário que o tipo de acordo mais procurado tem sido para pagamento à vista, cuja quantidade de acordos representou 32% dos formalizados até o momento.

“A Prefeitura de Santo André sempre procura formas de facilitar a vida da nossa gente, seja nos serviços ou na economia. Vivemos um momento de retomada, pós-pandemia, e isso ainda impacta, e muito, no bolso dos munícipes. O programa traz uma nova perspectiva para o cidadão quitar seus débitos, consequentemente, garantindo recursos para a cidade e viabilizando a realização de ações nas mais variadas áreas, sempre em prol do cidadão”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB) quando o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, no dia 18 de outubro.

O projeto autoriza o Paço a formalizar acordos de parcelamentos de créditos, tributários e não tributários, inclusive aqueles já inscritos na dívida ativa, com exceção a infrações à legislação de trânsito, multas de natureza contratual e taxas de execução de obras particulares. Os andreenses podem negociar débitos vencidos até 31 de dezembro, e o prazo para adesão ao programa se encerra no dia 21 de dezembro. Os débitos do exercício corrente (2022), no entanto, devem estar em dia até a data da formalização do novo Renegocia.

“Essa é a oportunidade para os contribuintes pessoas físicas e jurídicas quitarem suas dívidas. Ações como essa são fundamentais para a adimplência e ampliam a capacidade de investimento em políticas publicas, que retornam em benefícios à própria população”, declarou José Claudio Simões, secretário de Gestão Financeira.

SEMASA

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) informou que, até 25 de novembro, o Renegocia Semasa recebeu 42 adesões para quitação de débitos à vista, totalizando R$ 31.534,01.

Já para o pagamento de débitos na modalidade de parcelamento houve 155 adesões. O valor arrecadado para os cofres da autarquia é de R$ 491.577,46. Somando tudo, até o momento, são R$ 523.111,47.

O Renegocia Semasa 2022 prevê desconto de 100% dos juros e da multa para quem pagar o débito em até três vezes. O benefício é de 95% para quem parcelar entre quatro e 12 vezes; 85% para 13 a 24 parcelas; e de 75% para parcelamentos de 25 a 36 vezes.