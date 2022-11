Namorando produtor 40 anos mais jovem, Cher confessa: Eu gostaria de ser mais nova, mas não sou

27/11/2022 | 09:11



Do you believe in life after love? Aos 76 anos de idade, Cher não deixou de acreditar no amor e engatou no novo romance com Alexander Edwards, de 36 anos de idade. Sem esconder a paixão pelo produtor, a cantora publicou no Twitter uma foto do namorado de cueca e revelou detalhes do relacionamento.

Segundo ela, os pombinhos estão como dois adolescente e deixou claro que a beleza do rapaz não foi o que a motivou a dar uma chance ao ex de Amber Rose.

Ele tem 36 anos de idade e veio atrás de mim. Ele não é as suas tatuagens, sua cor de cabelo, seu grillz de diamantes... Eu o amo porque ele não teve medo e porque ele é gentil, hilário, inteligente, talentoso, lindo.

E continuou:

Conversamos e rimos. Combinamos perfeitamente. Eu gostaria de ser mais nova, mas não sou. E daí? Nós nos amamos e estamos felizes.