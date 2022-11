Polícia Federal prende dois homens e apreende 84 pistolas no Rio

26/11/2022 | 21:45



A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado, 26, dois homens que transportavam 84 pistolas no interior do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a dupla transportava o armamento de São Paulo para o Rio e foi parada para fiscalização na rodovia federal Presidente Dutra, na altura da cidade de Piraí, no sul fluminense.

As pistolas estavam escondidas na bagagem e tinham a numeração raspada. O material foi encontrado com a ajuda de um cão farejador.

Policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) descobriram as armas que, segundo as investigações, eram destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Os criminosos vão responder pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, com pena de até seis anos de prisão.