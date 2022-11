Argentina vence México e briga por classificação contra Polônia

Beatriz Mirelle



26/11/2022 | 18:25



Argentina vence México em disputa nesse sábado e briga por classificação contra Polônia no Grupo C. Os gols da vitória foram de Lionel Messi e de Enzo Fernández. Ambos no segundo tempo. No primeiro jogo, contra a Arábia Saudita, a seleção argentina foi derrotada por 2 a 1.

A seleção polonesa levou a melhor na partida contra a Arábia Saudita e saiu campeã por 2 a 0. Piotr Zielinski abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo e Robert Lewandowski aumentou a vantagem aos 36 minutos do segundo tempo.

A França ganhou contra a Dinamarca por 2 a 1. Com dois gols de Mbappé, a vitória veio aos 40 minutos do segundo tempo quando a seleção francesa desempatou a partida. Andreas Christensen marcou o único gol dinamarquês aos 22 minutos do segundo tempo.