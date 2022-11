Nicole Bahls começa a fazer aulas de espanhol e revela ter se inspirado em Anitta

26/11/2022 | 16:10



Ela hablou mesmo! Nicole Bahls apareceu em suas redes sociais soltando o verbo em espanhol. Pois é, a influencer revelou que está fazendo aulas para ficar fluente na língua e não passar mais sufoco nas festas.

A inspiração, segundo ela, veio de Anitta! Após passar uns dias na casa da amiga, em Miami, ela sentiu a necessidade de estudar o idioma:

- Vocês sabem que a Anitta é inspiração, né, gente? Quando vejo ela falando cinco idiomas, estou começando a falar espanhol. Ela está falando português, de repente falando inglês, aí fala outra língua... A vida do poliglota não é fácil.

Ela admitiu que esta cansada do Google Tradutor e não quer mais ficar muda nas conversas entre amigos:

- Comecei a fazer minhas aulas porque estou cansada de sofrer com o Google Tradutor nas festas. Na casa da Anitta é muita gente falando inglês, as línguas lá, e eu me sentindo a linha muda. É babado... Agora, pelo menos vou saber servir um churrasco quando voltar, saber desenrolar.

Bem humorada, Nicole ainda admitiu que com o carisma já dá para se virar para lá de bem:

- A língua do carisma é universal, né, gente? Faz a linha, prende por outro canto e tira o foco do hablar, senão é babado