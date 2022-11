Após fala de ex-marido, Andressa Urach revela detalhes do dia que foi internada

26/11/2022 | 15:11



A história sobre a internação de Andressa Urach, em uma clinica psiquiátrica, segue dando o que falar. Após ver a versão dita pelo ex-marido, Thiago Lopes, a influencer decidiu se pronunciar em suas redes sociais.

Segundo ela, o marido chamou os médicos da clinica para interná-la enquanto ela estava tendo o surto:

- Alguem colocou algo pra eu beber, eu não sei quem, mas aconteceu que fiquei com uma desconexão de realidade. Mas eu acredito que não precisava de internação, mas como eu estava desconexa, o meu marido me internou à força. Essa é a verdade. Eles deram injeção em mim para que eu apagasse. Eu não teria saído de lá se não fosse a minha mãe.

Ela ainda revelou que desde que saiu do hospital esta implorando para ver o filho. Segundo o Metrópoles, Andressa disse que caso não veja o pequeno até o próximo domingo, dia 27, vai denunciar Thiago Lopes por sequestro.

Para o jornal Metrópoles, Thiago desmentiu as acusações de que teria colocado algo na bebida de Andressa:

- Isso nunca aconteceu. Não sou esse tipo de pessoa. E quem divulgar isso responderá pelo crime de calúnia. Mas eu já sei de onde isso partiu. A pessoa não aceita que Andressa tenha problemas. Por isso tenta jogar a culpa em outras pessoas. A mesma pessoa cogitou a mesma coisa sobre o curso que a Andressa estava fazendo em Porto Alegre. Falou que tinha certeza que no curso colocaram alguma coisa na bebida da Andressa

Sobre deixar Andressa ver o filho Leon, Thiago disse que já conversou com ela e que já possuem uma data para o reencontro de mãe e filho:

- Nunca tive e nem tenho a intenção de tirar o nosso filho do contato com a mãe. E isso não irá acontecer. Eu disse que assim que ela viesse para a cidade onde moramos poderia buscar o Leon. Se ela estava com tanta saudade dele porque estava em Porto Alegre mais preocupada em cuidar do cabelo e fazer bronzeamento artificial? A viagem para São Luís já estava agendada há mais de um mês, pois eu havia requerido 20 dias de férias.