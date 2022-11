Ele chegou! Jay B desembarca em São Paulo para show único na cidade

26/11/2022 | 15:10



Na manhã deste sábado, dia 26, o cantor sul-coreano Jay B desembarcou em São Paulo para dar início ao ensaio único do show que acontece na cidade paulista.

O líder do GOT7 foi visto andando pela portaria do Aeroporto de Guarulhos e estava bem à vontade com suas roupas típicas bem largas. Apesar de tranquilo, o artista estava sendo acompanhado por seguranças e sua equipe que o acompanha na turnê latina.

Vale lembrar que o show acontece neste sábado, dia 26, no Vibra em São Paulo.