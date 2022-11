Kate Hudson admite que gostaria de gravar continuação de Como Perder um Homem em Dez Dias

26/11/2022 | 13:11



Se você já assistiu ao filme Como Perder um Homem em Dez Dias e ficou se perguntando o que aconteceu com o casal vivido por Kate Hudson e Matthew McConaughey, saiba que os atores pensam em reviver os personagens. A atriz revelou no programa The Jonathan Ross Show, que foi ao ar neste sábado, dia 26, no Reino Unido, que ela e o parceiro de cena já conversaram sobre a possibilidade de revisitarem a trama de 2003.

- Nós dois temos o mesmo sentimento sobre isso. Se por algum motivo uma grande ideia viesse à nossa mesa e fosse boa, sim, eu revisitaria totalmente, diz a atriz em um trecho revelado pelo Daily Mail.

Kate ainda disse que tem algumas ideias para o novo enredo, mas deixou bem claro que só aceitaria caso a história fosse totalmente interessante e cheia de conflitos.

Já para a revista Vogue, a atriz abriu o livro de segredos e contou quais truques segue para manter a aparência tão jovial. Aos 43 anos de idade, a artista vive surpreendendo os fãs por não ter mudado quase nada.

Segundo Kate, ela gosta de manter uma rotina noturna que inclui boa noite de sono - de ao menos oito horas, suplementos todos os dias e muita hidratação, com vários copos de água. Mas não é só isso, a atriz ainda combina tudo com algumas meditação.

E se você acha que ela segue uma rotina muito rigorosa de autocuidado, está enganado. A artista revelou que não tira a maquiagem por completo, como recomendado pelos dermatologista, e não se importa de dormir assim mesmo.