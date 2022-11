Polônia ganha por 2 a 0 de Arábia Saudita e lidera grupo C

Da Redação



26/11/2022 | 12:20



Polônia vence Arábia Saudita por 2 a 0 em partida no Estádio Cidade da Educação, em Doha. Piotr Zielinski abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo e Robert Lewandowski aumentou a vantagem aos 36 minutos do segundo tempo. Essa foi a segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo.

Ainda nesse sábado, a expectativa é para o resultado da partida entre Argentina e México, ambos do Grupo C, às 16h. Caso a equipe de Lionel Messi perca, a chance de eliminação é alta. No primeiro jogo, contra a Arábia Saudita, a seleção argentina foi derrotada por 2 a 1.