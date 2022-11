Argentina: é vencer ou vencer

Heitor Mazzoco



26/11/2022 | 12:08



A primeira grande atração decisiva da Copa do Mundo deste ano será neste sábado (26), às 16h, entre Argentina e México. Se perder, a equipe comandada por Lionel Messi fica bem próxima da eliminação, que já pode ocorrer nesta rodada, a depender do resultado de Arábia e Polônia. Em seu quinto Mundial, o camisa 10 da Argentina disputa sua última Copa do Mundo – o melhor resultado foi no Brasil, quando a Argentina foi vice-campeã ao perder para a Alemanha, no Maracanã, por 1 a 0.

Depois de uma derrota para Arábia Saudita, de virada, por 2 a 1, a Argentina precisa vencer o México para se manter viva no Grupo C. Em caso de derrota, as chances de dizer adeus são grandes.

Isso porque, o México poderá alcançar 4 pontos no grupo, se vencer. Na outra partida, Polônia e Arábia se enfrentam. Em caso de vitória dos poloneses, a equipe europeia chegará a 4 pontos também. Assim, Polônia e México terminariam a rodada com 4 pontos, a Arábia com 3 e Argentina sem nenhum.

Em caso de vitória do México e vitória da Arábia, a seleção do Oriente Médio terá 6 pontos, enquanto México, 4. Se os dois jogos terminarem empatados, a Argentina terá 1 ponto, Polônia e México, 2, e Arábia, 4. Assim, a Argentina chegaria na última rodada precisando de uma vitória contra Polônia e torcendo para Arábia vencer o México. “A maneira de jogar da equipe será similar. Não vamos mudar nossa maneira de jogar por causa do que aconteceu terça-feira (derrota para Arábia). Temos que virar a página e pensar que vamos ganhar do México”, disse o técnico argentino, Lionel Scaloni. “Messi está bem. Mais do que nunca precisamos de todos. Com certeza tudo vai correr bem, fisicamente e moralmente, ele está bem”, afirmou o treinador.