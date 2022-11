Prefeitos pedem divisão mais igualitária do 'bolo'

Da Redação



26/11/2022 | 10:42



Vice-presidente do setor economia solidária da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), o chefe do Executivo de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), participou anteontem de reunião entre comissão de dirigentes da entidade com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin (PSB). No encontro, a FNP apresentou proposta para criação de uma instância federativa plena, com objetivo de estreitar as relações entre os governos federal, estaduais e municipais, entre outros temas. O grupo colocou também na mesa a necessidade de um novo pacto federativo, que promova distribuição mais igualitária do ‘bolo’ (recursos) entre os entes da Federação, além de uma reforma tributária que simplifique e diminua os impostos, mas que mantenha a autonomia municipal na arrecadação do ISS. Reclamam os prefeitos de que arcam com muitas despesas, mas recebem repasse de recursos aquém das responsabilidade impostas pelas demandas. Ou seja, deixam claro que precisam de mais dinheiro entrando no caixa.

Bastidores

Dia de visitas

O deputado estadual reeleito Luiz Fernando Teixeira (PT) aproveitou a sexta-feira sem sessão na Assembleia para visitas que também envolvem sua atuação como parlamentar. Os encontros foram devidamente registrados nas redes sociais do petista, que na parte da manhã esteve com o coronel Nivaldo Cesar Restivo, secretário estadual de Assuntos Penitenciários. No período da tarde, se encontrou com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e colocou o mandato à disposição da cidade.

Sem respostas nas redes

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem sido bem atuante nas suas redes sociais para falar dos feitos da sua administração, como a revitalização de áreas de lazer que se transformam no que o governo batizou de praças-parque. No último dia 18, por exemplo, o chefe do Executivo esteve no bairro Assunção para autorizar o início de obras para implantar novo espaço dentro do conceito, que o governo tenta fazer virar uma marca. Nos comentários do post até fazem elogios, mas muitos moradores cobram recapeamento de ruas, construção de espaços de lazer em terrenos ociosos do município, Bom Prato na Vila São Pedro, entre outras demandas. As cobranças estão lá, mas resposta mesmo, nenhuma.