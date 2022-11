Vereador é internado para tratar câncer

Da Redação



26/11/2022 | 11:16



O vereador de São Bernardo Afonso Torres, o Afonsinho (PSDB), está internado por conta de um câncer no fígado. De acordo com apuração feita pelo Diário, o parlamentar deu entrada no Hospital A.C. Camargo, na Capital, na manhã de ontem, e se encontra em observação na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Com a internação de Afonsinho, o suplente Babá (PSDB) assume a cadeira a partir da próxima sessão na Câmara, que será na próxima quarta-feira.

Afonsinho foi o décimo vereador mais votado na eleição de 2020, com 4.077 votos. Ele pertence à base do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara e chegou a ser cotado nos bastidores para concorrer à presidência do Legislativo para o biênio 2023-2024.

Até o momento, não há informações sobre o tratamento necessário para a doença de Afonsinho. O Diário contatou alguns parlamentares, que disseram desconhecer a situação do vereador.