Máscara volta a ser obrigatória no transporte de São Bernardo

Da Redação



26/11/2022 | 11:09



Diante do aumento de casos de Covid-19 no Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo decidiu nessa sexta-feira (26) voltar a exigir a utilização de máscara no transporte público do município. A regra vale também para carros de aplicativo e táxis. A informação foi divulgada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) durante live.

Morando afirmou que decreto, que será publicado neste sábado (26), obriga também utilização de máscara em farmácias e outras áreas de saúde. “Sou obrigado a fazer isso por conta de quem não vai tomar a vacina. A gente é obrigado a voltar a usar máscara, porque tem muita gente se infectando. Está provado. Subiu 50% número de internados de uma semana para outra”, disse Morando. “Quem não estiver com máscara, não vai entrar no transporte. Vai ser multada a empresa e o cidadão”, afirmou o tucano.

A decisão de Morando ocorre um dia após o governo de São Paulo determinar retorno obrigatório de máscaras no transporte estadual. A regra para ônibus, metrô e trens vale a partir deste sábado.

“Nas últimas semanas, o Estado de São Paulo tem apresentado aumento expressivo na transmissão da Covid-19, que se reflete principalmente nos indicadores de internações em leitos de enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que nos últimos 14 dias mostram crescimento de 156% e 97,5%, respectivamente, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações. A velocidade de aumento de internações e taxas de ocupação de leitos de UTI (44% no Estado de São Paulo e 59% na Região Metropolitana de São Paulo) é acentuada e começa a pressionar os sistemas de saúde público e privado”, disse trecho da nota técnica enviada pelo governo de São Paulo.

De acordo com o governo paulista, “circulam atualmente diversas subvariantes da variante Ômicron, ainda com predominância da subvariante BA.5 e crescimento progressivo da casos relacionados à subvariante BQ1”.