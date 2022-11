Filha de Susana Naspolini faz homenagem após um mês da morte da jornalista: Me conforta saber que ela não está mais com dor

26/11/2022 | 11:11



Julia Naspolini, filha de Susana Naspolini, emocionou a web na última sexta-feira, dia 25, ao fazer uma homenagem para a mãe, um mês após a sua morte. Nas redes sociais, a jovem escreveu um longo texto e abriu o coração sobre a luta que a repórter travava contra o câncer na bacia.

Oi, amigos! Julia aqui. Faz um mês que vim falar com vocês da notícia mais triste da minha vida. Hoje a saudade da mamãe bateu forte? O que me conforta é saber que ela não está mais com dor, que ela está em um lugar bem melhor, rezando pela gente!, começou.

E continuou:

Minha maior confidente, minha maior parceira, minha maior companheira, minha maior inspiração, meu porto seguro, minha melhor amiga, meu tudo, meu mundo, minha mãe. Sinto sua falta todos os segundos de todos os minutos de todas as horas de todos os dias. Queria tanto que você estivesse aqui pra conversar comigo, falar nossas besteiras, te contar das fofocas, perguntar sua opinião pra tudo, ver nossas séries, filmes, fazer nossos passeios, nossas viagens? Tínhamos tantos planos. Queria tanto que você tivesse aqui pra me fazer rir como ninguém faz. Queria tanto te contar como eu estou. Queria tanto os seus conselhos. Queria tanto o seu abraço. Obrigada por ter sido a melhor do mundo! Obrigada por, em qualquer circunstância, ter me dado colo e me feito sorrir. Obrigada por ter feito do mais simples até o impossível pra me fazer feliz. Obrigada meu Deus por ter me dado você como minha mãe. Tenho muito orgulho de ser sua filha! Você é única em todos os jeitos. Espero te orgulhar e te deixar feliz aí de cima. Te amo mais que o infinito e te levo comigo pra sempre. Eu sou você, mami, eu sou você! Te amo muito, Cutinha.