Viúva de Erasmo Carlos toma banho após dizer que hábitos de higiene vinham sendo negligenciados desde a morte do cantor

26/11/2022 | 11:11



Fernanda Passos, a viúva de Erasmo Carlos, deu o que falar na web após entregar que estava negligenciando os hábitos de higiene para não esquecer o toque do amado, que morreu em 22 de novembro deste ano. Contudo, na última sexta-feira, dia 25, ela contou nas redes sociais que voltou a tomar banho.

Tomei banho! Pretinho, todos os dias quando eu tomava banho, gritava ainda do banheiro: Tomei banho!, e você respondia: Oba! Terminava o ritual e vinha te encontrar na nossa cama, eu mal me sentava e você dizia: Cadê o cheirinho? Eu chegava o pescoço e os cabelos perto do seu nariz e você se afogava em mim, dando gritinhos como quem sufoca? depois, fingia tremer um pouquinho e fazia um comentário sobre o cheiro do dia. Agora, quando o banho era seu, eu não precisava perguntar cadê o cheirinho, você já vinha logo se aninhando e entregando o cangote, escreveu.

E explicou o motivo de ter demorado para retomar os hábitos de higiene:

Ah, amor, talvez minha falta de banho tivesse relação com isso, estava com medo! Hoje precisei tomar banho, saí e gritei? Você não respondeu. Você deu o cheirinho, amor? Embora você não tivesse pedido, o pescoço estava ali.