Irena Cara, cantora do sucesso What A Feeling de Flashdance, morre aos 63 anos de idade

26/11/2022 | 11:11



Você com certeza já ouviu a música What A Feeling, certo? O hit era um clássico dos anos 1980 e fez parte da trilha sonora de diversos filmes da época, incluindo Flashdance. Irene Cara, a cantora por trás do êxito, morreu na última sexta-feira, dia 25, aos 63 anos de idade.

De acordo com a notícia divulgada nas redes sociais da própria artista, Cara estava em sua casa, na Flórida, Estados Unidos, quando deu o último suspiro.

As causas da morte permanecem desconhecidas e vão ser divulgadas quando houver informação disponível. Esta é a pior parte de ser publicist. Não acredito que tive de escrever isto, muito menos revelar a notícia, escreveu Judith A. Moose, a responsável por gerenciar a carreira de Irene.

Os fãs de Chaves também foram surpreendidos pela morte de Héctor Bonilla. Aos 83 anos de idade, ele batalhava há quatro anos contra um câncer renal. No Brasil, o ator era conhecido por interpreta a si mesmo no seriado mexicano.

Sabemos que Héctor deixou um legado imensurável e que muitos corações lamentarão sua morte. Saiba que, apesar da tristeza infinita que nos assola, estamos tranquilos de nos despedir de um homem que partiu sem dever nada a ninguém, viveu intensa e plenamente, que pregou sempre com exemplo e semeou alegria e amor a cada caminho que percorreu. O show acabou, não brinque. Quem me viu, viu. Nada está errado, dizia o comunicado feito pela família.