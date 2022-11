Black Friday é prorrogada nos shoppings da região

Ana Carolina Enis



26/11/2022 | 10:28



Segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), a expectativa de vendas em shoppings durante a Black Friday de 2022 é 6% maior do que no ano passado. E 81% dos participantes acreditam que o fluxo nos estabelecimentos será muito maior do que na temporada anterior.

Pensando nestes resultados positivos, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, e a AD Shopping, maior administradora independente da área, oferecem até 70% de desconto em todos os empreendimentos administrados pelo grupo.

A ação iniciou na quinta-feira (24) e vai até domingo (27). No sábado, dia 26, o Praça da Moça abre às 9h e fecha apenas às 23h.

Da mesma forma, os clientes do São Bernardo Plaza também podem adquirir diversos serviços com queda de até 70% no preço. Entre as lojas participantes, o centro comercial conta com promoções na loja de roupas infantis Ascona Kids, na marca de óculos Chilli Beans e na oficina de pelúcias personalizadas Criamigos. A ação vai até domingo, 27 de novembro.

Junto aos preços baixos, o São Bernardo Plaza irá sortear dez iPhone 14 pela promoção de Natal. Mais informações e regulamento estão no site shoppingsaobernardoplaza.com.br.

Ainda no município, o Golden Square conta com grandes descontos de até 90%, porém, o público deve ficar atento, pois pouquíssimos itens entrarão na ação. Os clientes que conseguirem encontrar ofertas de 80% e 90% poderão testar sua sorte na brincadeira “chute a gol”. Basta acertar algum dos alvos e resgatar um ingresso de cinema.

Santo André também não fica para trás, e chega com programações especiais em três de seus shoppings. O Grand Plaza traz ofertas durante todo o mês de novembro, promovendo descontos progressivos de até 75% em lojas como Tim, Doutor Sono, Artex, O Boticário, Ótica Center, The Body Shop e TVZ.

O Shopping Atrium, ao mesmo tempo, permite que seu público curta opções de quitutes e até jogos para todos os públicos nessa Black Friday. Entre as lojas com destaque nas promoções estão Custom (de roupas sociais), Kiss Makeup, Angela Calçados e a cafeteria Cherin Bão. No sábado (26), também serão distribuídos brindes pelo local, e os clientes serão convidados para a brincadeira de “troco ou não troco”, em que escolhem seus presentes com os olhos vendados.

Já o Shopping ABC, que atenderá das 9h30 às 23h no sábado e das 11h às 21h no domingo, tem seus preços com oferta de até 70% em lojas como Arezzo, CVC, Havaianas, Imaginarium, Life Vivara e NBA.

Por fim, o ParkShopping São Caetano oferece diversas promoções, como o cadastro de notas fiscais no app Multi para ganhar um panetone trufado Língua de Gato da Kopenhagen e receber um número da sorte para concorrer a um carro Fiat Fastback. Compras realizadas até domingo (27) garantem número da sorte em dobro, que serão sorteados na Loteria Federal do dia 7 de janeiro e divulgados até dia 9 do mesmo mês . Para mais informações, acesse o site parkshoppingsaocaetano.com.br.