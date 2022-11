Escola de arte reverte inscrições em bolsas de estudo

Da Redação



26/11/2022 | 10:08



A Escola Nano de Arte e Mercado, um braço educativo da Nano Art Market – marketplace de galerias brasileiras –, vai oferecer cursos on-line para interessados no universo de obras e colecionismo. Nos dias 7 e 8 de dezembro, às 20h, o são-bernardense Thomaz Pacheco, galerista e fundador da OMA Galeria e da Nano Art Market, conversa gratuitamente sobre como uma obra de arte valoriza e como se inserir nesse circuito. A ação antecede a abertura de novas turmas para a Escola. Para essa edição, cada nova inscrição será revertida em uma bolsa de estudos, integral, para alunos da ONG Gerando Falcões.

As transmissões para o bate-papo serão realizadas no canal do Youtube da Nano em link não listado. As inscrições devem ser realizadas, previamente, até o dia 7 de dezembro pelo site https://nanoartmarket.com.br/inscricao-yt.

Já a abertura de novas turmas acontece entre os dias 8 e 11 de dezembro, pelo link https://nanoartmarket.com.br/matricula/. “Estamos contentes em poder realizar uma ação como essa. Por exemplo, se tivermos 100 novos inscritos, vamos disponibilizar mais 100 vagas com bolsa de 100% para alunos do projeto Gerando Falcões”, disse Thomaz Pacheco, sobre o projeto que pretende transformar a vida de moradores de periferias e favelas em todo o Brasil.

O CURSO

Há cursos de introdução do mercado de arte, introdução da história da arte; história da cripto arte; economia criativa e digital; processo de construção de valor da arte; aspectos legais e normativos aplicados ao mercado de arte – direitos autorais; estratégias de comunicação e marketing; caminhos e processos para internacionalização de carreira, dentre outros. Nomes renomados como Alexia Tala, Ana Letícia Fialho, Daniel Rangel, Danielle Giovi, Fábio Schwarzwald, Kiki Mazzucchelli, Letícia Ramos e Yannick Bourguignon são professores e mentores dos alunos no curso; que além de aprenderem e/ou aprimorarem o seu conhecimento, também podem contar com uma rede de conexão de pessoas interessadas no mercado de arte.

A OMA Galeria conta hoje com duas galerias, a primeira em São Bernardo, na Rua Carlos Gomes, número 69 – Centro, e a outra na Capital, na Rua Pamplona, 1197 - Casa 4 - Jardim Paulista.