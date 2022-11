Mirella é alvo de críticas após cena de sexo explícito em De Férias com o Ex

26/11/2022 | 10:11



Mirella, como sempre, está dando o que falar nas redes sociais. Em sua participação no reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP, a morena tem causado e beijado tanto quanto disse que faria no início do programa. No episódio mais recente, lançado pela MTV, a ex de Dynho Alves foi alvo de críticas ao protagonizar uma cena de sexo explícito com o ex-namorado de Bifão.

Na famosa Suíte Master, quarto projetado para dar ainda mais intimidade aos casais, ambos causaram polêmica por fazerem caras e bocas e performarem em sincronia de diversos jeitos e maneiras na cama.

Enquanto parte do público estava esperando por momentos como esse, outra parte dos espectadores acreditam que a exposição desnecessária.

Pornô virou conteúdo de reality hoje em dia. O bagulho é bizarro - para quê mostrar os outros transando? Eu não sei o que é mais estranho: um programa assim, ou quem faz questão de assistir famoso transando, disse uma internauta.

Alguns falaram que o prazer não era o motivo do encontro sexual dos dois, mas sim ficar bonito para as câmeras.

Sexo diante das câmaras virou normalidade. Prazer? esquece, o mais importante é pegar o melhor ângulo e ter uma boa interpretação. As pessoas estão mais preocupadas com o postar do que o prazer. Segue o jogo. Reality é somente uma vitrine.