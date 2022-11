Grávida pela segunda vez, Thaila Ayala relembra aversão à gravidez: - Eu rezava pedindo para que isso nunca acontecesse

26/11/2022 | 10:11



Thaila Ayala sempre falou abertamente sobre a maternidade! Mãe do pequeno Francisco, de apenas onze meses de vida, a apresentadora agora está grávida de uma menininha, fruto do seu casamento com o ator Renato Góes.

Durante uma conversa no canal Mil e uma tretas, Thaila relembrou que tinha aversão à gravidez. Segundo ela, toda noite era um pedido para não engravidar:

- Eu nunca quis ser mãe na vida. Eu tinha certeza absoluta de que jamais seria mãe. Nas minhas orações mais íntimas, eu falava Deus, por favor... Eu não queria, enfim, né, abortar, mas se acontecer, vou. Não quero neném de forma alguma. Me ajuda nisso. Porque eu estou fazendo minha parte daqui, faz Sua parte daí. A gente está resolvido. Me ajuda nisso, beleza? Juro. Eu rezava à noite pedindo para que isso nunca acontecesse, de tanto pânico que eu tinha do assunto gravidez.

Em seguida, ela contou que as coisas foram mudando:

- Eu achava que, com uns 50 anos, talvez adotaria uma criança. Que seria mãe, sim, mas por adoção. Aí do nada, aquela coisa... A vida vai mudando... Vai se apresentando de outras formas, achei um parceiro muito maneiro. E a vontade bateu.

No final do seu relato, Thaila relembrou do aborto que sofreu:

- Eu ouvia minha analista falando: Seu corpo não é mais o seu, seu corpo agora é dele, Não... É... Sua vontade não é mais a sua vontade... É... Você não pode mais fazer isso. Essa transformação no meu primeiro e segundo mês de terapia foi tão assustadora... Tudo muda e você não sabe o que está acontecendo. Quando eu perdi, obviamente fiquei muito triste. Mas pensei: Caraca, eu não estava pronta e não quero agora. Vamos jogar mais para frente. Não estou pronta para abrir mão de tudo o que eu conquistei, do meu corpo, das minhas escolhas... Como assim? Aí aconteceu que engravidei logo na sequência. Esse abrir mão de tudo me deixou numa depressão assustadora.