Ator de Round 6 é acusado de assédio sexual

26/11/2022 | 10:11



O ator Oh Yeong-Su, que esteve no elenco da série de sucesso Round 6, está sendo investigado por acusações de má conduta sexual após ter supostamente tocado uma mulher de forma inadequada. Segundo informações do Daily Mail, o artista sul-coreano de 78 anos de idade foi denunciado por um caso que ocorreu em 2017.

A vítima teria procurado a polícia em dezembro do ano passado, mas o caso foi encerrado em abril deste ano sem apresentar queixa contra Yeong-Su. A promotoria da cidade de Suwon, que fica localizada próxima à capital Seul, reabriu o caso e está investigando.

O veículo informa que ator pediu desculpas à mulher no ano passado, mas insistiu que o fez porque ela disse que não faria barulho sobre isso. O astro da série da Netflix ainda teria frisado que isso não significa que ele admite as acusações.