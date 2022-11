Brenda Paixão posta desabafo e suporta indireta a Matheus Sampaio

26/11/2022 | 10:10



Após toda a repercussão da tatuagem feita por Matheus Sampaio, em sua homenagem, Brenda Paixão desabafou em seus Stories e postou uma suposta indireta. A ex-Brincando com Fogo começou falando sobre os processos de aprendizado que está passando:

- Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de grande sucesso que não tenha respeitado o processo de Deus em sua vida. É exatamente isso quando você tem Deus no coração e respeita os processos de sua vida, você respeita os processos. Você não tenta atropelar eles, passar por cima do tempo e do ensinamento que tudo aquilo que você viveu te trás.

Continuando sua declaração, Brenda comentou que está em constante evolução e que não pode apressar os momentos da vida:

- Então, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, que não é super elevada, mas é um pouco maior do que eu tinha. Eu respeito isso. Você tem que respeitar os processos de Deus na sua vida, não dá para atropelar não.

Recentemente o ex-casal esteve em alta na internet pelo término conturbado e por surgirem juntos em um evento. Veja a seguir, fotos dos dois na festa: