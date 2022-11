Natal Solidário terá pista de patinação no gelo no Paço

Beatriz Mirelle



26/11/2022 | 09:54



A pista de patinação no gelo no Espelho D’água Paço Municipal é a novidade do Natal Solidário de Santo André deste ano. A inauguração será no sábado (3), às 19h, com a chegada do Papai Noel na Praça 4º Centenário, e dará início a toda programação natalina da cidade, que permanece até 23 de dezembro.

O calendário também inclui Casa e Vila do Papai Noel no Parque Celso Daniel, feira temática, apresentação da OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André) e cinema aberto no Parque Central, trenó cenográfico com roteiro itinerante, entre outros eventos.

A pista artificial funcionará com agendamento pelo site natalsolidariosantoandre.com.br. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e de sábado e domingo das 14h às 22h. O local contará com todos os equipamentos de segurança necessários e monitores para acompanhar os participantes, que precisam ter, no mínimo, 5 anos de idade. Para a entrada, é obrigatório que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível.

“O Natal Solidário foi criado em 2017 e, desde então, as propostas são inovadas. As celebrações têm como um dos pilares a festa. Apesar disso, o destaque é a solidariedade do andreense, característica marcante ao longo de todos os avanços do trabalho do núcleo de inovação social”, explica a primeira-dama de Santo André e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra.

No último ano, foram arrecadados 15 toneladas de alimentos e 60 mil itens (agasalhos, cobertores, roupa de cama etc.) no Natal Solidário. A meta da Prefeitura de Santo André é ultrapassar esses números.

“A gente muda a energia da cidade, a forma como as pessoas enxergam o próximo. Essas doações repercutem nas questões econômicas de redução de custo, mas têm um impacto sociológico muito maior”, ressaltou o prefeito do município, Paulo Serra (PSDB).

Ao todo, são R$ 2 milhões de investimentos, sendo R$ 1.5 milhão da iniciativa privada, de acordo com Serra.

PROGRAMAÇÃO

As tradicionais Casa e Vila do Papai Noel no Parque Celso Daniel estarão abertas das 18h às 22h de segunda a sexta-feira e das 14h às 22h nos finais de semana. A Feira do Natal Solidário acontecerá no estacionamento do Paço Municipal no dia 09, das 18h às 22h, e em 10 e 11 de dezembro, das 12h às 22h. Além de food trucks, espaço kids e tendas gastronômicas, o final de semana terá fábrica de ursinhos para recreação infantil. As atrações completas estão em natalsolidariosantoandre.com.br/.