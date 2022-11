Homicídio tem alta de 89% em outubro no Grande ABC

Thainá Lana



26/11/2022 | 08:50





O número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) cresceu 89% em outubro nas cidades do Grande ABC. Neste ano foram registrados 16 casos contra nove em 2021, segundo dados mensais divulgados nessa sexta-feira (25) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

A pasta atribui o aumento registrado no mês passado ao crescimento de vítimas mortas por conflitos entre conhecidos. Em contrapartida, houve “queda nos casos com indícios de execução e linchamento”, informou a secretaria.

Os dados de 2022 superam até o período pré-pandemia, quando foram contabilizadas 15 ocorrências do tipo. No comparativo anual, em dez meses a Polícia Civil da região recebeu 131 notificações de homicídio doloso, enquanto em 2021 foram 79 – aumento de 66% em um ano.

Em números absolutos, Santo André (5) e São Bernardo (4) são as cidades da região que registraram mais casos. Em percentual, Diadema e Ribeirão Pires tiveram crescimento de 200% no período, passando de um caso em 2021 para três neste ano.

Em justificativa, a SSP explicou que “as seccionais que compõem a região possuem unidades especializadas na investigação de homicídios, como a Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo e SHPPs (Setores de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Diadema e Santo André. Somente neste último, ano, as unidades esclareceram a autoria de 23 homicídios e prenderam 26 pessoas. Além disso, de janeiro a outubro, 428 armas de fogo ilegais foram retiradas das ruas destes municípios.”

Para o advogado criminalista, especializado em direito militar e segurança pública, Émerson Tauyl, o homicídio doloso contra motoristas de aplicativos contribuiu para essa alta. “No segundo semestre deste ano, o crime de homicídio contra esses trabalhadores praticamente triplicou no Estado, assim como o roubo contra essa parcela da população.”

“O combate a criminalidade engloba um conjunto de requisitos, que não é apenas ligado ao aumento de policiamento nas vias. Precisamos trazer a tona uma legislação muito mais rígida e forte quanto a parte de execução penal. É preferível diminuir o tempo de condenação, mas garantir que o período de cumprimento seja integral”, finaliza.

Além dos casos de homicídio, outros delitos também cresceram no mês passado. Nos indicadores criminais da região, roubo de veículos teve alta de 42% durante o período analisado. No total foram registrados 653 ocorrências e o número foi o maior do ano, superando o mês de junho, com 602 notificações. Furto de veículos teve alta de 11% no mês. Em outubro do ano passado 825 pessoas tiveram seus veículos furtados (ação sem violência), enquanto neste ano foram 920.

Roubo (19%) e furto geral (14%) também cresceram. Os dados incluem subtrações de carga, roubo a banco e outros objetos, como aparelhos celulares e dinheiro.