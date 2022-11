Austrália vence Croácia e volta à final da Copa Davis após 19 anos

25/11/2022 | 20:32



A Austrália voltará a disputar uma final da Copa Davis, 19 anos após o título de 2003. A vaga na decisão do torneio foi conquistada nesta sexta-feira, com uma virada sobre a Croácia, após derrota por 2 a 0 de Thanasi Kokkinakis para Borna Coric no primeiro jogo, com parciais de 6/4 e 6/3. Em seguida, Alex de Minaur fez duplo 6/2 para btar Marin Cilic e forçou a decisão em duelo de duplas, vencido por 2 sets a 1 por Max Purcell e Jordan Thompson contra Nikola Mektic e Mate Pavic. As parciais foram de 6/7 (3/7), 7/5 e 6/4.

"Não há nada como isso. Qualquer coisa verde e dourada, não há nada como isso", afirmou Purcell na tradicional entrevista em quadra, em referência às cores nacionais da Austrália. "Demorou bastante tempo. Nós somos uma nação orgulhosa na Copa Davis e estou muito orgulhoso desses caras. Eles merecem estar na final e ter a chance de vencer essa parada", acrescentou o capitão Lleyton Hewitt.

Dona de 28 títulos da Copa Davis, a Austrália é a maior campeã da centenária história do torneio, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar disso, faz tempo que não sente a glória de levantar a taça, pois conquistou a última em 2003, quando venceu a Espanha na final disputada em Melbourne. Depois disso, nunca mais conseguiu alcançar uma decisão de título no evento.

O adversário dos australianos na disputa pelo 29º troféu ainda será definido apenas na manhã deste sábado, a partir das 9 horas (horário de Brasília), quando os representantes de Itália e Canadá começam a duelar na outra semifinal. De acordo com a programação do evento, a grande decisão deve ser disputada no domingo.