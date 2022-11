Governo libera crédito suplementar de R$ 37,365 mi para emissão de passaportes

25/11/2022 | 19:46



A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento abriu crédito suplementar de R$ 37,365 milhões para a Polícia Federal utilizar no sistema de emissão de passaporte. A Portaria com a liberação dos recursos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira, 24. Além dos R$ 37,365 milhões para passaportes, o ato libera outros R$ 21,4 milhões para ações de proteção e Defesa Civil.

A portaria é assinada pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, que, na última terça-feira, 22, já tinha antecipado que haveria a liberação dos R$ 37 milhões para a emissão de passaporte, que estava com a confecção suspensa desde o último sábado, 19, em razão da falta de verba para o serviço. Em entrevista sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, na ocasião, Colnago disse que "situações extremas como a emissão de passaportes" seriam equacionadas, com suplementação orçamentária.