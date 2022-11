Bill Gates divulga sua lista de livros mais recomendados de todos os tempos

25/11/2022 | 19:02



A tradicional lista de livros de Bill Gates, fundador da Microsoft, foi publicada pelo empresário nesta semana - e, como todo semestre, veio com cinco indicações de leitura que o bilionário classifica como essenciais para as festas de fim de ano.

Nesta edição, porém, Gates selecionou livros que considera os melhores já lidos por ele ao invés da lista de últimos títulos consumidos. Para o bilionário, a lista traz títulos que ele recomenda para família e amigos independente da época do ano. Entre as obras, biografias e ficção científica ganham destaque no gosto de Gates.

"Um (dos livros) selecionados é um dos meus favoritos desde o ensino médio. Outro é um livro de memórias novinho em folha que acabei de terminar. Esta não é uma lista completa dos meus livros favoritos de todos os tempos - essa lista incluiria muito mais Vaclav Smil e Elizabeth Kolbert. Mas todos os cinco são livros que recomendei à minha família e amigos ao longo dos anos".

Veja os títulos escolhidos por Bill Gates neste fim de ano:

"Um Estranho Numa Terra Estranha", de Robert A. Heinlein

Livro mais famoso de Heinlein, "Um Estranho Numa Terra Estranha" é uma ficção científica que conta a história de Michael Valentine, um humano criado em Marte, mas que retorna para a Terra como objeto de estudos de cientistas. Na Terra, Valentine nota que tem habilidades diferentes dos habitantes do Planeta e desenvolve um grande interesse nas religiões - e na forma como as instituições parecem poderosas para seus seguidores. Fascinado com o conceito, Valentine decide criar sua própria seita: a Igreja de Todos os Mundos.

Editora: Aleph

Idioma: Português

Páginas: 576

Preço: R$79,90

"Surrender: 40 músicas, uma história", de Bono

A biografia do vocalista da banda irlandesa U2 Bono Vox, que foi publicada neste ano e acabou de chegar no Brasil, entrou para a lista de Gates por permitir descobertas que mesmo ele, fã da banda, não conhecia. Amigo pessoal de Bono, Gates conta que começou a ler o livro "sem saber quase nada sobre sua raiva de seu pai, as quase separações da banda e sua descoberta de que seu primo era na verdade seu meio-irmão".

Com histórias sobre a carreira, Bono conta a trajetória da banda para o estrelato, com detalhes inéditos e afirma, com bom humor, que a obra ainda está inacabada - a aposentadoria ainda não está nos planos do cantor.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 640

Preço: R$99,90

"Team of Rivals", de Doris Kearns Goodwin

Sem tradução para o português, o livro Team of Rivals é uma obra da vencedora do Prêmio Pulitzer de 1995, Doris Kearns Goodwin, e é um recorte da história dos Estados Unidos, documentando como a política de Abraham Lincoln o levou a ser presidente. A biografia conta múltiplos pontos de vista sobre a vida pública do presidente, assim como suas ideias e relações emocionais com a América e seus compatriotas.

"Sempre que tentei resolver um problema difícil, seja em tecnologia ou filantropia, comecei procurando grandes exemplos da história. Nestes tempos turbulentos, Abraham Lincoln é o melhor modelo que você encontrará", escreveu Gates.

Editora: Simon & Schuster

Idioma: Inglês

Páginas: 944

Preço: US$ 24

"O Jogo Interior do Tênis", de W. Timothy Gallwey

Na categoria autoajuda, Gates escolheu o livro O Jogo Interior do Tênis, que trabalha o jogo de raquete com aspectos psicológicos de liderança, controle de emoções e autoconfiança. O título foi escrito por um dos fundadores do conceito de coaching e publicado em 1974, e quer que o leitor foque em dois pontos essenciais em um jogo de tênis (e na vida, como fala o autor): o jogo exterior, na quadra, e o jogo interior, na mente.

"O Jogo Interior é realmente sobre o seu estado de espírito. Está te ajudando ou te prejudicando? Para a maioria de nós, é muito fácil cair na autocrítica, o que inibe ainda mais nosso desempenho", aponta Gates. "Precisamos aprender com nossos erros sem ficarmos obcecados com eles".

Editora: Edipro

Idioma: Português

Páginas: 160

Preço: R$ 69

"O Sonho de Mendeleiev", de Paul Strathern

Publicado em 2001, o livro mistura história e química para contar a trajetória do cientista russo Dmitri Mendeleiev em busca da organização perfeita de elementos. Do estudo, nasceu a obra prima do químico: a Tabela Periódica.

O livro ainda passa por biografias de outros notáveis da ciência, como Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, Galileu Galilei e Johann Becher na hora de explicar a relação da química com as descobertas, experimentos e consolidação de conceitos ao longo do tempo.

Editora: Zahar

Idioma: Português

Páginas: 268

Preço: R$ 54,53