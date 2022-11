O dia em que Kelly Slater “me pediu” uma foto

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



25/11/2022 | 17:56



Nas minhas andanças pelo mundo como repórter de turismo há quase 20 anos, conheci muitas celebridades, entre políticos e artistas. Algumas mais simpáticas, outras nem tanto. Os encontros se deram em situações convencionais, como entrevistas, eventos, feiras, inaugurações, jantares e apresentações de destinos.

Eis, então, que algo diferente aconteceu na minha recente passagem por Cocoa Beach, cidade praiana que fica na costa leste da Flórida, em uma região chamada Space Coast, graças à proximidade com o quartel-general da NASA, a agência espacial norte-americana, onde fica o Kennedy Space Center Visitor Complex.

Eu estava na espera de uma mesa num restaurante chamado The Fat Snook, recomendado pelo escritório de turismo da região – muito bom, por sinal, com pratos como um peixe red snapper sensacional e um ótimo crème brûlée de banana. De repente, observei, em uma mesa ao lado da entrada, pertinho do banco em que me encontrava, uma galera se esforçando para fazer uma selfie.

Ofereci-me para ajudar, para a alergia de todos. Eles, então, perguntaram se eu poderia tirar um retrato também na vertical. Aí um careca, no meio da mesa, de calça jeans e camisa de flanela xadrez, começou a brincar comigo, perguntando se eu não poderia aproveitar e já fazer um Photoshop.

Quando olhei bem, era Kelly Slater. Aí, não resisti e pedi uma foto de volta. Não costumo fazer isso, ainda mais quando cruzo com algum famoso com a família, jantando, como era o caso. Mas, pombas, o maior campeão da história do surfe tinha acabado de “me pedir” uma foto (foi assim que resolvi interpretar, pelo menos) e brincar comigo, por que raios não poderia pedir uma de volta?

Ele não foi nossa, super-receptivo, mas respondeu “ok” e veio ao meu lado. Sua mulher, Kalani Miller, muito solícita e sorridente, nem esperou que ele respondesse direito. Já pegou o celular da minha mão e bateu dois retratos. Outra pessoa que estava na mesa me agradeceu por ter tirado fotos deles. E assim foi o dia em que, ao menos no meu imaginário, Kelly Slater me pediu uma foto.

Kelly Slater em Cocoa Beach

Paulo Basso Jr. Estatua de Kelly Slater em Cocoa Beach

Kelly Slater nasceu em Cocoa Beach em 1972 e, até hoje, mora por lá quando não está viajando pelo circuito mundial de surfe. Ele também tem residências no Havaí e outros lugares do planeta.

Maior nome da história do esporte entre os homens, venceu 11 vezes a World Surf League, campeonato mundial de surfe. Para se ter uma ideia do feito, os atletas que mais se aproximam dele são os americanos Tom Curren e Andy Irons (este último do Havaí), o australiano Mick Fanning e o brasileiro Gabriel Medina, todos eles com três títulos.

Não à tola, Kelly Slater é venerado em Cocoa Beach. Há até uma estátua do surfista na cidade, na região de Downtown. Outras referências a ele podem ser vistas na Ron Jon Surf Shop, a maior loja de surfe do planeta, que fica perto do Píer de Cocoa Beach.

Mas legal mesmo é encontrar-se com ele durante uma visita à cidade. Ainda mais se ele te pedir uma foto (ou algo parecido com isso).