IZA testa positivo para Covid-19 e cancela show em Recife

25/11/2022 | 16:10



IZA entrou para lista de famosos que testaram positivo para Covid-19. Em um comunicado, divulgado nas redes sociais, a cantora anunciou que precisou cancelar o show que faria no Festival La Folie, no Recife no próximo sábado, dia 26.

No texto, ela explicou:

Meus talismãs, nesse sábado (26/11) nos encontraríamos em Recife, no Festival La Folie, mas infelizmente venho aqui comunicar que não estarei presente após testar positivo para Covid. Com todas as vacinas em dia, me recupero em casa com sintomas leves. Tenho certeza que será um festival lindo e que nos reencontraremos para um show especial. Tomem vacina e se cuidem. Um beijo.

Ainda bem que está tudo bem, né?