Bolsas de NY fecham mistas, com Black Friday e em sessão de poucos drivers

25/11/2022 | 15:43



Os mercados acionários de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 25, em dia marcado pela Black Friday e pela pouca liquidez ainda pelo feriado nos Estados Unidos e em sessão com poucos drivers.

O índice Dow Jones subiu 0,45, aos 34.347,03 pontos, o S&P 500 caiu 0,03%, aos 4.026,12 pontos e o Nasdaq recuou 0,52%, aos 11.226,36 pontos.

Nesta sexta, o desempenho para o lado negativo do setor de tecnologia pesou no mercado. A Apple fechou em baixa de quase 2%, já que muitas de suas lojas lutam com a escassez de iPhone provocada pela política de covid-zero da China e protestos nas fábricas da Foxconn. Já a Meta caiu 0,74% e a Intel Corp cedeu 1,11%.

Mesmo com a Black Friday, a Amazon, grande do e-commerce americano, fechou em baixa de 0,76%. O dia irá indicar ao mercado como está o consumo americano em meio às subidas da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e à pressão das taxas inflacionárias, que estão pesando no bolso do consumidor.

No radar de investidores, também está a ata do Fed sobre a última reunião monetária, publicada na última quarta-feira, um dia antes do feriado de Ações de Graças.

Na ata, os dirigentes apontaram as condições financeiras apertaram, em meio à volatilidade dos mercados financeiros, e destacaram que os mercados interpretaram as últimas publicações e comunicações do Fed como um compromisso por parte do Comitê de manter a política monetária restritiva.