Doze moradias são interditadas após deslizamento em Mauá

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



25/11/2022 | 14:52



Moradores do Alto da Boa Vista, Mauá, foram removidos de suas casas na noite dessa quinta-feira, por volta das 22h, após um dos imóveis ter a estrutura afetada por deslizamento de terra. No total, 12 famílias estão impedidas de retornarem às suas casas e afirmam aguardar orientação da Defesa Civil e da Prefeitura.

As moradias interditadas ficam na Rua Luiz Alleto e em área acessada por uma viela no alto da encosta. As famílias relataram que forte chuva caia no momento da ocorrência e que antes do deslizamento perceberam rachadura na viela que dá acesso aos imóveis.

Mais informações em breve.