Desenvolvimento Regional promove 2º edição do Fórum SP Afro Brasil

25/11/2022 | 13:32



O Centro de Equidade Racial, órgão vinculado à SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), realiza neste sábado (26) e domingo (27), das 9h às 18h, o 2º Fórum SP Afro Brasil do estado de São Paulo. O evento acontece no Memorial da América Latina e contará com a participação de autoridades estaduais, Prefeitos e sociedade civil para juntos debaterem ações em promoção da equidade racial em São Paulo.

O Fórum SP Afro Brasil tem como propósito dialogar com os municípios, conectar ações e propor novos caminhos para o desenvolvimento regional e socioeconômico da cultura afro-brasileira. Enfrentamento do racismo; fomento ao afroempreendedorismo e implantação de políticas públicas de promoção a equidade racial no estado de São Paulo também estarão em discussão.

A programação contará com painéis de debates, atividades culturais envolvendo apresentação de jongo, maracatus, capoeira, encontro de congadas, comunidades quilombolas, dança afro, hip hop e diversas modalidades de samba. As cantoras Paula Lima e Luciana Melo e a Escola de Samba Vai Vai também se apresentarão no Fórum.

No encontro também serão apresentados os feitos dos Programas do Governo de São Paulo para promoção da equidade racial. Ao longo da gestão foram desenvolvidas iniciativas como a Casa Afro SP, o Observatório de equidade racial, o Plano de Promoção da Igualdade Racial, MIS em cena grandes personalidades negras, Prêmio SP Afro Brasil, além do curso de equidade racial.

O Fórum será realizado pelo Centro de Equidade Racial da SDR, em parceria com o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e a Coordenação Estadual de Políticas Públicas para População Negra e Indígena, estes vinculados à Secretaria de Justiça e Cidadania.