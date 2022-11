Ela está de volta! Jennifer Lopez lança This is Me... Now, inspirado em álbum de 20 anos atrás

25/11/2022 | 13:11



E vamos de lançamento! Jennifer Lopez estava toda misteriosa recentemente. A atriz e cantora apagou todas as suas publicações das redes sociais, tirou a foto de perfil e deixou aquele ar de suspense entre os fãs. Mas, na manhã desta sexta-feira, dia 25, o segredo foi revelado. J-Lo está de volta ao mundo da música com um álbum novinho em folha.

O novo trabalho da cantora foi nomeado This is Me...Now, uma referência ao álbum This is Me... Then, lançado há 20 anos, em 2002. O projeto conta com 13 faixas novas, e foi feito em parceria com a Apple Music.

Nas redes sociais, ela compartilhou um belo teaser do álbum e o nome de todas as novas músicas.