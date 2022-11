Atriz de House Of Cards ficará com Globo de Ouro em divórcio, entenda

25/11/2022 | 13:11



Em meio a um divórcio tranquilo, Robin Wright recebeu a decisão da justiça de que poderá continuar com todos seus prêmios, entre eles um Globo de Ouro. De acordo com o site The Blast, a atriz de House Of Cards e Clement Giraudet fizeram um acordo pós nupcial em que decidiram a separação total de bens.

Além da estatueta recebida por sua atuação como Claire Underwwod, na série, a artista também ficou com as casas da Califórnia e de Nova York, nos Estados Unidos e seu carro. Já Clement continuará com duas propriedades na França e seu veículo.

O ex-casal também chegou a um acordo em relação a pensão alimentícia, nenhum dos dois receberá o valor. Os dois estavam juntos desde novembro de 2017 e em setembro de 2022 Robin entrou com o pedido de separação.