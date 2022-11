Juíza mantém prisão de acusado de matar ativista na Billings

Da Redação



25/11/2022 | 12:49



A Juíza Isabel Begalli Rodriguez negou pedido de soltura de um dos acusados de matar o ambientalista e ativista Adolfo Duarte, conhecido como Ferruge. A decisão foi publicada nessa quinta-feira (24) no DJE (Diário de Justiça Eletrônica).

De acordo com a decisão da magistrada, estão preenchidos os requisitos para manter a prisão. O pedido para soltura partiu da defesa de Vithorio Alax Silva Santos, de 23 anos. Entre as alegações, a defesa cita que o réu teria sido coagido ao depor na delegacia.

"Realmente, os acusados teriam ocultado provas, combinado versão inverídica dos fatos e, ainda, manifestado intenção de se evadir do distrito da culpa e de trocar o chip do celular para dificultaras investigações. E ainda, no que toca ao corréu Vithório, há de se ressaltar que há notícia de que teria ameaçado o corréu Mauricius para que este não prestasse depoimento narrando a verdade dos fatos", disse a Juíza em trecho da decisão

Além de Santos, são réus Mauricius da Silva, 23, Katielle Souza Santos, 28, e Mikaelly da Silva Souza Moreno, 19. Todos estão presos desde o dia 24 de agosto.

"Em 1º de agosto deste ano, os acusados contrataram a vítima para fazer um passeio de barco na Represa Billings, local popularmente conhecido por ''prainha''. Durante a navegação, o grupo confraternizou entre si, inclusive com ingestão de bebida alcoólica. Em certo momento, (Ferrruge) teria dançado com uma das denunciadas, fato que gerou revolta em outro acusado, que tinha interesse em relacionar-se com a mulher. Sentindo-se preterido, ele asfixiou Ferruge até a morte. Os demais acusados presenciaram o crime e nada fizeram, prestando auxílio material e moral. Após a consumação do homicídio, os quatro indiciados ocultaram o cadáver da vítima, lançando-o nas águas da represa", diz trecho da denúncia. Os quatro respondem por homicídio qualificado com três condicionais: motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.