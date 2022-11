Malha aérea da alta temporada 2022/2023 terá 163,3 mil voos, revela Abear

25/11/2022 | 12:54



A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou nesta sexta-feira, 25, que a malha da alta temporada 2022/2023 das associadas Gol, Latam, Abaeté, Voepass e Rima contará com 163,3 mil voos de dezembro a março de 2023 em todo o País, segundo levantamento da entidade com dados registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Juntas, as associadas reportam um crescimento 12,6% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

"Esses dados comprovam a eficiência das associadas Abear em aumentar o número de voos mesmo diante da pressão sofrida pelo setor, que nos desafia todos os dias. Enfrentamos a volatilidade das cotações do barril de petróleo e do dólar e ainda assim conseguimos lançar novas bases, rotas e conectar todos os estados do Brasil", afirma em nota o presidente da associação, Eduardo Sanovicz.

Na Região Norte, serão 6,8 mil voos de dezembro a março de 2023. O Pará terá 2.358 partidas, seguido por Amazonas (1.811), Tocantins (831), Rondônia (557), Acre (561), Amapá (506) e Roraima (243).

A malha aérea da região Nordeste na alta temporada terá mais de 29,1 mil voos no período. A Bahia contará com 10.143 partidas, seguida por Ceará (6.151), Pernambuco (4.238), Rio Grande do Norte (2.143), Alagoas (2.014), Maranhão (1.311), Paraíba (1.289), Sergipe (1.001) e Piauí (861).

Já o Centro-Oeste terá mais de 22,6 mil voos. O Distrito Federal contará com 16.219 partidas, seguido por Goiás (3.013), Mato Grosso (1.868) e Mato Grosso do Sul (1.544).

A malha aérea da região Sudeste terá mais de 83,8 mil voos. São Paulo contará com 57.098 partidas, seguido por Rio de Janeiro (16.738), Minas Gerais (6.761) e Espírito Santo (3.232).

A alta temporada da região Sul terá mais de 20,7 mil voos de dezembro a março de 2023. O Paraná contará com 7.404 mil partidas, seguido por Santa Catarina (6.712) e Rio Grande do Sul (6.610).