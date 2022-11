São Paulo renova com Rafinha até o fim de 2023: 'Conquistaremos títulos'

25/11/2022 | 12:43



O São Paulo vai apostar novamente na experiência na lateral-direita na temporada de 2023. O time paulista anunciou na manhã desta sexta-feira a renovação contratual de Rafinha. O novo vínculo de um dos braços direitos do técnico Rogério Ceni vai até 31 de dezembro do próximo ano.

"Dentro do processo de formação do elenco de 2023, temos a alegria de assinar a renovação do contrato do Rafinha. Com sua experiência e talento, ele vai contribuir demais ao nosso amado São Paulo Futebol Clube", afirmou o Presidente Julio Casares.

Peça importante no vice-campeonato da Copa Sul-Americana, Rafinha vestiu a camisa do São Paulo em 50 jogos na temporada, a maior marca da sua carreira. No esquema de Rogério Ceni, atuou em algumas oportunidades como zagueiro e contribuiu com quatro assistências.

"Ao longo da última temporada, o Rafinha contribuiu com liderança, qualidade técnica, compreensão tática e grande assiduidade, exatamente o que esperávamos quando acertamos a chegada dele. Por isso, estamos contentes em poder tê-lo conosco em 2023", explicou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Rafinha tem 37 anos e começou a carreira no Coritiba. Ele passou ainda por Schalke 04-ALE, Genoa-ITA, Bayern de Munique, até chegar no Flamengo, onde fez parte de um dos melhores anos do clube, sob o comando de Jorge Jesus. No time rubro-negro, conquistou dois Cariocas, o Brasileirão, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores.

Deixou o Flamengo para jogar no Olympiacos-GRE e tentou retornar quando voltou ao Brasil, sem sucesso. Jogou ainda por Grêmio e São Paulo, aqui reencontrou o bom futebol. "Fico feliz de poder dar continuidade ao trabalho no São Paulo, porque tenho muito carinho pelo clube. Tenho certeza de que, em 2023, o São Paulo voltará ao caminho das conquistas. Estamos confiantes de que conseguiremos títulos para o nosso torcedor", finalizou Rafinha.