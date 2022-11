Pacote de livros. Crônicas do Arquipélago de Paquetá. Poesia, literatura infantil. E uma parceria pai e filha.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/11/2022 | 00:06



“Dançando nas Folhas” é uma história passada em alguma cidade do Interior de São Paulo. Gilberto Cantero, o pai, fotografa; a filhota Thaís Matarazzo escreve e legenda. Confiram os demais títulos.

Crédito da capa 1 – Capa: Newton Nazareth



A ILHA. Crônicas de Newton Nazareth & Regina Brito sobre Paquetá, no Rio de Janeiro, com mais de 450 anos de ocupação

Crédito da capa 2 – Capa: www.pixabay.com



SUPERAÇÃO. Um retrato poético narrado por Claudevalda Souza-Claudia, um livro luzeiro para iluminar quem o ler

Crédito da capa 3 – Capa: Bruna Garcia

POESIA. Jane Costa fala de sonhos: de um reino de paz, um lindo dia de sol e muita criança, de esperança, amor e verdade...

Crédito da capa 4 – Capa: Camila Giudice

CRIANÇA. E Jane Costa conta uma história aos pequenos de todas as idades, de Filó e Tufão; Tufão filhotinho de Filomena, a mamãe Filó...

Crédito da capa 5 – Capa: Alexandre de Morais Almeida

CINEMA NA ROÇA. O cenário é o sítio do Godô. Em parceria com o amigo Frangó, eles projetam um filme como o clássico “Cantando na chuva”. Gilberto e Thaís, então, dançam nas folhas...

A barriga da Memória

Estudantes de Comunicação e demais interessados: procurem no Google o texto “A Imprensa entre o furo e a barriga”, de Wilson da Costa Bueno.

Esta página “Memória” também comete suas “barrigas”. A mais recente, esperamos que a última, na semana passada, ao apresentar o livro “Cinemando por Aí!!!”, de Diaulas Ullysses. Na ilustração, trocamos a foto do Diaulas pela do fotógrafo Beto Garavello. Diaulas e Beto, dois excelentes profissionais da nova geração do cinema e fotografia.

Fazemos a correção, publicando a foto correta do Diaulas, pedindo desculpas aos dois e chamando a atenção dos novos e futuros jornalistas: não confiem no instinto nem na memória – como nós confiamos. Confiram sempre. Jornalismo prepara suas armadilhas. Bobeou, dançou. No presente caso, Beto e Diaulas são muito parecidos, o que não justifica a nossa falha.

Leiam o artigo de Wilson da Costa Bueno. E quando falharem, façam a devida correção. É o mínimo que se espera nesses tempos de ‘fake news’ desenfreadas.

Crédito da foto 6 – Divulgação

OLHAR MODERNO. Diaulas e a notícia do livro lançado em 23 de novembro: a imagem correta do cineasta-pesquisador

MUNICÍPIO PAULISTA

Hoje é o aniversário de Franca.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 7 – Sergio Miranda Paz

MODERNIDADE. O shopping mais chique de Doha: internamente, um imenso lago com a dança das águas

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

Crédito da foto 8 – Pesquisa e divulgação: Gustavo Longhi de Carvalho

1962. Brasil bicampeão do mundo: na meia-esquerda, Amarildo no lugar de Pelé

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 28 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8243

CULTURA & LAZER – O espetáculo “Dona Doida”, com Fernanda Montenegro, inaugurava a programação de uma casa em São Caetano, o “Plaza”.

HOJE

Dia do Soldado Desconhecido

SANTOS DO DIA

Catarina Labouré

Tiago das Marcas

Madre Maria Helena Stollenwerk