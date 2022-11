'A Fazenda': Kerline Cardoso é a 10ª eliminada do programa

25/11/2022 | 12:18



A influenciadora Kerline Cardoso foi a 10ª eliminada do reality "A Fazenda" nesta quinta-feira, 24. A peoa disputou a roça com Bárbara, Bia Miranda e Moranguinho, mas acabou recebendo apenas 23,18% dos votos do público. Após a eliminação, a participante conversou com a apresentadora Adriane Galisteu sobre a passagem dela no programa. Conhecida por ter sido a primeira eliminada do "BBB 21", Kerline disse acreditar que chegou longe em "A Fazenda". "Eu achei que fui longe até demais. Não esperava que eu fosse tão longe assim no jogo, mas estou muito feliz de ter participado", comentou.

A influenciadora ainda revelou para quem vai torcer depois da saída dela do programa: Babi, uma das aliadas dela no jogo. "Inclusive, eu falei para ela: 'Amiga, se eu não voltar, você já sabe que é você, você tem que continuar'. Eu acho ela muito forte, muito determinada, muito empoderada. Os argumentos que, às vezes, eu não tinha e não saía, ela tinha de sobra", disse.