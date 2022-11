Temporão fala em política industrial para Saúde, com medidas tributárias

25/11/2022 | 12:03



O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão disse nesta sexta-feira, 25, que o grupo temático (GT) da área no governo de transição estuda a necessidade de incentivos tributários para que a cadeia industrial do setor possa ser fortalecida nos próximos anos. Além de medidas tributárias, o ex-ministro citou a possibilidade de usar o poder de compra do Estado para garantir estoques de insumos e medicamentos.

"O Brasil passou por um processo de desindustrialização nos últimos anos que também atingiu o complexo industrial da Saúde, o que deixou o Brasil em situação vulnerável durante a pandemia. Vamos retomar a política industrial da saúde como política de Estado, também por questão de soberania nacional", afirmou, durante balanço dos trabalhos do GT de Saúde.

Segundo Temporão, a política industrial para a Saúde deve envolver diversos ministérios, incluindo a área econômica e a pasta de Ciência e Tecnologia. "As indústrias bélica e de saúde estão na vanguarda da inovação em todo o mundo. E a saúde cria empregos na média mais qualificados do que outros setores industriais", completou.