Praia do Sancho e Jericoacoara são eleitas as melhores praias do Brasil

O Nordeste é unanimidade quando o assunto é férias com pé na areia e banho de mar. De acordo com um levantamento realizado pela Booking.com, quatro das cinco melhores praias do Brasil estão na região.

Melhores praias do Brasil

A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), foi a grande campeã, seguida da Praia de Jericoacoara (CE) e da Praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE). Em quarto lugar ficou a Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, representando o estado do Rio de Janeiro, e a Praia de Antunes, em Maragogi (AL) fechou a lista.

Os viajantes também revelaram quais estados litorâneos gostariam de conhecer em um futuro próximo. Novamente, o Nordeste dominou o ranking:

Ceará Alagoas Bahia Maranhão Pernambuco

O estudo ainda revelou algumas preferências dos turistas relacionadas ao litoral. As praias tranquilas e que oferecem alguma oferta de produtos e serviços, por exemplo, são as preferidas de mais da metade dos viajantes (56%). Entretanto, os locais bem populares e conhecidos também têm seu espaço no coração de dois em cada cinco brasileiros (39%).

Para passar um dia relaxando na praia, há itens básicos e importantes que os brasileiros costumam levar. Protetor solar (94%) não pode faltar, assim como óculos escuros (78%). Mais da metade também leva seu próprio guarda-sol (56%) e cadeiras de praia (55%), além de lanches e bebidas (53%). Entre as mulheres, a canga de praia também é um item bastante popular (71%).

Em relação às comidas favoritas quando viajam à costa, peixes e frutos do mar (76%) são a preferência nacional, seguidos de sorvete (44%), frutas (39%) e espetinhos (35%). Já para se manterem hidratados, água de coco (80%) e água mineral (67%) são as bebidas preferidas dos brasileiros. A popular cervejinha também não ficou de fora do ranking, sendo mencionada por 61% dos entrevistados.

