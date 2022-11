Casamento às Cegas Brasil: conheça os apaixonados da segunda temporada

Guilherme Martins: 29 anos, Controlador de Tráfego Aéreo, Espírito Santo – De família tradicional evangélica, Guilherme está solteiro há 4 anos e se considera no melhor momento para encontrar o par perfeito. Mora em Vitória, capital capixaba. Robert Richard: 29 anos, Personal Trainer, São Paulo – Criado pela mãe e pela irmã mais velha, o personal trainer Robert está solteiro desde 2020. Ele busca uma mulher que entenda sua rotina e seu trabalho. Tiago Augusto: 35 anos, Representante Comercial, São Paulo – Tiago, ou “Chapola” como seus amigos o chamam, é fisioterapeuta de formação, mas trabalha como representante odontológico. Solteiro há mais de 1 ano, o paulistano busca uma mulher ambiciosa “que jogue 100% junto”. William Domiêncio: 26 anos, Auxiliar Contábil, São Paulo – William, ou Will como é conhecido pelos amigos, prefere se relacionar com mulheres pretas. Solteiro há 2 anos, ele diz que se garante em qualquer conversa e assunto. Flávia Queiroz: 27 anos, Enfermeira/Professora, Minas Gerais – Cristã, acredita na providência divina para escolha do seu futuro marido. Insegura com a aparência, teve seu primeiro relacionamento aos 24 anos. Preza pela fidelidade acima de tudo. Maíra Bullos: 31 anos, Social Media, Rio de Janeiro – Maíra adora namorar, mas não consegue passar do segundo encontro. Por ser mãe, acredita que os homens acham que ela busca um pai para o filho. Aposta em senso de humor e lábia quando vai a um encontro. Thamara Térez: 30 anos, Advogada, Rio de Janeiro – Já foi noiva, pedida em casamento depois de muito tempo de namoro. O noivado sucumbiu por conta de diversas traições que descobriu perto do casamento. Quer um parceiro fiel e está disposta a lutar por ele. Vanessa Carvalho: 32 anos, Psicóloga/Empresária, Minas Gerais – Vanessa já se apaixonou perdidamente por homens que nunca namorou. Já foi traída e deu o troco. Se tiver que brigar pelo mesmo boy que uma colega, vai pra cima. Trabalha com a família no agronegócio. Verônica Brito: 31 anos, Modelo/Empresária, São Paulo – A melhor amiga de Verônica é sua mãe. Teve três relacionamentos, o último foi abusivo. Seu programa favorito é ir a um barzinho com sambinha à tarde. Se atrai mais por homens pretos.