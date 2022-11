Ubisoft TV Brasil oferece programas sobre jogos de forma gratuita e em português

Da Redação, com assessoria

A Ubisoft lança oficialmente a Ubisoft TV Brasil, canal gratuito que transmite conteúdos criados localmente sobre games, competições de eSports, entretenimento e humor, como a série de animação Rabbids: A Invasão, baseada na franquia Raving Rabbids.

O conteúdo pode ser acessado pela Samsung TV Plus (canal 2336), Pluto TV, canal Pluto TV Gaming por Ubisoft (346) e pelo serviço gratuito da Paramount. Também está disponível via website e dispositivos de streaming, como Amazon Fire TV Stick e, em breve, Roku. A versão em aplicativo para Android e iOS, por sua vez, chega em 2 de dezembro.

A Ubisoft TV Brasil estreia com a programação dividida entre conteúdos exclusivos, como um programa sobre games e profissões no qual um professor explica o mercado de jogos, e versões estendidas de vídeos lançados no YouTube da marca. Além disso, tem uma biblioteca com mais de 900 vídeos e mais de 140 horas de conteúdo que seguirá em constante crescimento, com novas atrações lançadas a cada mês. O serviço vai oferecer produções locais e a possibilidade de transmitir conteúdo patrocinado em parceria com diferentes marcas.

“O Brasil tem mais de 100 milhões de gamers, sendo que 55% deles assistem a jogos, enquanto outros 34% engajam de outras formas, como discutindo sobre títulos e consumindo conteúdos relacionados. A Ubisoft TV Brasil é uma plataforma que atende à crescente demanda dos jogadores com muito humor, qualidade e diversão, além de ser facilmente acessada e sem custos de assinatura”, aponta Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina.