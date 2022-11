Carros elétricos de Sony e Honda terão PlayStation 5 integrado

Bianca Bellucci

25/11/2022 | 10:55



Em junho, a Sony e a Honda anunciaram a Sony Honda Mobility, uma joint venture para criar carros elétricos. Novos passos dessa parceria, por sua vez, apontam que os futuros veículos vão priorizar recursos de infoentretenimento, incluindo a integração com o videogame PlayStation 5. As informações foram divulgadas por Izumi Kawanishi, presidente da empresa, para o site Financial Times.

Na prática, o objetivo da Sony Honda Mobility é desenvolver um carro com ecossistema de entretenimento da PlayStation implantado. Assim, músicas, filmes e jogos já estariam inseridos no veículo junto com recursos ligados à mobilidade. Os conteúdos, no entanto, só poderão ser acessados pelo carona e pelos passageiros ou quando o veículo estiver estacionado.

Para Kawanishi, essa integração será um diferencial em relação à Tesla, maior concorrente da Sony Honda Mobility. O presidente também adiantou que o carro terá condução autônoma.

A Sony Honda Mobility pretende lançar seu primeiro carro elétrico nos Estados Unidos em 2025. Mas, em um primeiro momento, será um item de luxo, uma vez que a produção em massa deve começar apenas em 2030. Os modelos, por sua vez, devem se basear no design do Vision-S, sedã apresentado na CES 2021, e do Vision-S 02 , SUV revelado na CES 2022.