Palavra do Leitor - 25 de novembro de 2022

Da Redação



25/11/2022 | 10:15



Moeda Verde

Interessante o programa da Prefeitura de Santo Andre intitulado Moeda Verde. Lendo a manchete, surpreende tratar-se de lixo reciclável (Primeira Página, dia 23). A reportagem fez-me retroceder aos tempos em que, instalado o município de Diadema, 1961, como advogado buscando modelos delegislação, a pedido do primeiro prefeito, professor Evandro Caiaffa Esquivel, surpreendi-me com municípios como Uberlândia, Minas Gerais, que concediam descontos no IPTU incidente sobre imóveis mantenedores de jardins verdes. Em tempos de proteger o meio ambiente, não podemos limitarmos à Amazônia. Precisamos dar um basta na ação nefasta dos predadores da construção civil que não respeitam limites de aeração e insolação em suas edificações.

Nevino Antonio Rocco - Rio Grande da Serra

Copa

É claro que nós, "setecidadenses" e brasileiros que somos, iremos torcer, e muito, pelo campeonato que vamos vencer através da nossa Seleção Brasileira de Futebol, isso também pela técnica e desempenho comprovado do nosso Tite. Copa essa que os responsáveis do Catar (machistas e preconceituosos) gastaram pouco mais de R$ 1 trilhão para realizá-la. Porém, a Copa do mundo que deveríamos conquistar para sempre em nosso Brasil seria vencer nossos maiores adversários: a miséria e a fome daqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, o analfabetismo de muitos dos nossos adolescentes e jovens. Jogar contra e vencer os inimigos que são as indiferenças e preconceitos, os trabalhadores injustiçados que vivem uma vida análoga à escravidão, os covardes responsáveis pelos feminicídios e o machismo. Golear aqueles bandidosresponsáveis pelodesmatamento de nossa floresta e o garimpo ilegal da Amazônia e vencer a competição contra o criminoso aborto.

Cecél Garcia - Santo André

Planalto

É incrível a falta de escrúpulos de membros e aliados do Planalto, sob o comando deste irresponsável Jair Bolsonaro. Que, sem a dignidade de reconhecer sua derrota nopleito deste ano,o presidente incita seus aliados, ou milícias, a novamente contestar o resultado das urnas, como se são passíveis de fraudes (Política, ontem). Como não existem indícios que comprovem essa injúria, se qualificam como atos covardes com único objetivo de incendiar a Nação. E o bobo da corte desta vez foi o presidente do PL, ex-presidiário por corrupção Valdemar Costa Neto, que até convoca a imprensa para apresentar mais essa farsa. Ou seja, tudo que o Brasil não merece assistir.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Em família ­- 1

''Carla Morando nomeia mulher de sócio de Orlando em gabinete'' (Política, ontem).Bem feito para esses imbecis que votaram nessa família. Política brasileira não tem jeito nunca. Por isso que ou mudamos de País definitivamente ou aceitamos esse tipo de coisa aí!

Leandro Souza - do Facebook

Em família -­ 2

O brasileiro sofre porque gosta. Onde já se viu? O marido, um péssimo prefeito e o povo ainda elege a mulher do cara. Depois ficam reclamando!

Rose Nascimento - do Facebook

Em família ­- 3

É isso e sempre será! No seu caso, você colocaria alguém que confia? Ou alguém indicado? Ou alguém competente para o cargo? Questiono-me qual motivo dela. Não posso dizer que está errada sem sabe o porquê!

Adauto Nascimento Carvalho - do Facebook

Em família ­- 4

É uma pena que uma deputada em quem o Grande ABC sempre depositou muita esperança aja desta maneira, tornando-se cada vez mais do mesmo. Eu lamento muito.

Anselmo Brusquer - São Bernardo