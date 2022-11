Leticia Spiller vai interpretar figura folclórica em série da Netflix

25/11/2022 | 10:10



Ao que parece, Leticia Spiller vai trazer à tona o folclore brasileiro na segunda temporada de Cidade Invisível. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a atriz interpretará a bruxa Matinta Perera na série da Netflix.

A figura folclórica, proveniente da região Norte do país, é uma velha bruxa que caminha sem rumo pela noite assobiando e se transforma em pássaro. Ainda segundo a jornalista, Igor Pedroso e Zahy Guajajara também farão parte do elenco e encarnarão irmãos gêmeos que se transformam em Cobra Norato e Maria Caninana.

Sem previsão de estreia, a plataforma de streaming divulgou a sinopse da nova temporada. Confira:

Após dois anos ausente, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna (Manu Dieguez) e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário para proteger Luna e o santuário, que descobre serem intimamente ligados.