Bianca Andrade se irrita com comentário de seguidora sobre look do filho: Sua otária

25/11/2022 | 10:10



Ela não leva desaforo para casa! Bianca Andrade se irritou e rebateu nas redes sociais uma seguidora que deixou comentário maldoso na foto de seu filho, Cris. Tudo começou após a ex-BBB exibir registros do pequeno com roupa de jogador de futebol da seleção brasileira para assistir ao jogo da Copa do Mundo pela primeira vez.

Na legenda da publicação, a empresária escreveu:

O pique do jogador caro para estrear na sua primeira copa brasileira.

Uma internauta achou que seria boa ideia deixar críticas na sessão de comentários e escreveu:

Ué, não quis deixar ele escolher no futuro se queria se vestir de jogador ou jogadora?

No entanto, a influenciadora não deixou barato e foi bem direta ao responder:

Ele é uma criança, sua otária, vai jogar esse teu ódio na casa do c*****o. No dia que ele quiser pintar a unha, eu pinto, e você vai viajar do avesso com essa homofobia descarada. Otária.