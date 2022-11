O manto da Padroeira

Fernando Valente Pimentel



25/11/2022 | 10:11



A Seleção Brasileira tem uma relação holística e transcendental com seu uniforme. Há episódios antológicos, nos quais o traje ganha identidade como protagonista ou vilão. Uma dessas passagens ocorreu na "tragédia do Maracanã", quando perdemos a final da Copa do Mundo de 1950 para os uruguaios. O goleiro Barbosa não foi o único responsabilizado pela derrota. A camisa branca também foi sumariamente condenada, sob a acusação de que não era "suficientemente nacionalista".

Em 1958, na Suécia, já vestida de canarinho, nossa Seleção ganhou sua primeira Copa do Mundo. O traje da final, embora improvisado, foi um dos protagonistas da vitória. Os adversários, os donos da casa, também vestiam amarelo. Por isso, foi necessário comprar um lote de camisetas azuis para a decisão.

A mudança parecia afetar a psique dos jogadores. Então, Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, reuniu o elenco antes do jogo e disse: "Eu quis que vocês jogassem de azul porque é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, que está conosco". Sob as bênçãos da Padroeira, a Seleção passeou no Estádio Rasunda, em Solna, batendo a Suécia por 5 a 2.

Neste momento em que buscamos o hexa, é importante entender que o uniforme tem significativos efeitos no desempenho da nossa Seleção e de todas as que participam da Copa do Mundo do Catar. Agora, a influência transcende a fé e a psicologia. Estamos falando de tecnologia!

O avanço dos equipamentos industriais, materiais, fios, fibras, tecidos e confecção resultaram em trajes de competição que reduzem a resistência do ar e da água nas disputas do atletismo, da natação, do futebol, basquete e outras modalidades. São mais leves, não retêm o suor, não irritam a pele, garantem plena ventilação, aumentam a microcirculação sanguínea, retardam a fadiga muscular e aceleram a recuperação, podendo até mesmo monitorar eletronicamente a performance.

A melhor notícia é que esses avanços também beneficiam os consumidores, pois são aplicados na produção regular do vestuário. Entretanto, os uniformes que vestem as seleções no Catar, assim como as roupas de nosso dia a dia, não chegaram ao limite da evolução e inovação. Está em curso a manufatura avançada, na qual o setor têxtil e de confecção brasileiro é protagonista.

Cabe, ainda, uma redentora reflexão. Na presente era do conhecimento e da tecnologia, é preciso fazer justiça histórica, inocentando o goleiro Barbosa e a camisa branca. Algo, contudo, permanece inabalável para milhões de brasileiros: a fé em Nossa Senhora Aparecida!