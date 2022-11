O alerta das chuvas

Do Diário do Grande ABC



25/11/2022 | 10:01



O verão ainda não chegou e os temporais já começaram a causar estragos no Grande ABC. No fim da tarde de quarta-feira, fortes chuvas atingiram a região, provocando deslizamentos de encostas, interrompendo o trânsito e deixando uma pessoa morta ­– em Mauá, no episódio mais trágico registrado nas sete cidades, carro foi arrastado pela enxurrada para dentro do Rio Tamanduateí, causando o afogamento de um dos dois ocupantes do veículo. É preciso compreender os sinais da natureza e se preparar para enfrentar a temporadada chuvosa que se aproxima. Trata-se, o que ocorreu anteontem, de importante alerta às autoridades, especialmente as da área da Defesa Civil.

A região não pode esquecer da tragédia que a vitimou há quase quatro anos, em março de 2019, quando chuvas torrenciais deixaram dez mortos, 284 desabrigados e causaram prejuízos que superaram o bilhão de reais. O trauma daquele fim de verão perdura, mesmo com a passagem do tempo. O saldo daquele temporal expôs o quanto o Grande ABC estava despreparado para lidar com a fúria da natureza, causada pelas mudanças climáticas ­ processo que, diga-se, só fez se acentuar de lá para cá. Muitas medidas de contenção foram tomadas desde então, mas o ocorrido de quarta-feira demonstrou que ainda há muito para se fazer no que diz respeito à proteção da sociedade durante tempestades.

Alguns prefeitos mais precavidos já anunciaram seus planos de ação para enfrentar o verão chuvoso que se prenuncia. Em Santo André, por exemplo, Paulo Serra (PSDB) apresentou ontem (24) o Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil. O objetivo do empreendimento é monitorar pontos de risco e emitir alertas para evitar que moradores e frequentadores destas determinadas áreas não sejam surpreendidos por eventuais tragédias, livrando-as de se tornarem vítimas. Outras cidades do Grande ABC, sujeitas aos mesmos problemas, ou até maiores, também precisam se mexer para mostrar o que pretendem fazer para proteger sua população de acontecimentos nefastos comuns nesta época do ano.