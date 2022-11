Lamborghini e veículos importados estão disponíveis em leilões desta sexta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/11/2022 | 09:55



A Copart vai realizar dois novos leilões de veículos. Consumidores de todo o Brasil terão a oportunidade para adquirir mais de 300 modelos ofertados nas sessões online marcadas para hoje (25), às 10h no pátio de Osasco (SP) e às 12h no pátio de Betim (MG).

Entre as oportunidades disponíveis, uma das categorias que mais chama atenção é a de veículos importados. Entre os chamados supercarros está um modelo Lamborghini Gallardo Spyder conversível, com tabela Fipe avaliada em R$ 1.013.390.

Esta supermáquina será leiloada por meio da plataforma Venda Meu Carro (VMC), oferecida de forma pioneira no Brasil Copart. Nesta modalidade, os donos de automóveis, especialmente carros especiais, como colecionáveis, luxuosos e superesportivos, podem disponibilizar o próprio veículo em leilão.

Já na categoria Caminhões e Rebocadores, estará disponível uma picape de grande porte de fabricação norte-americana, a Dodge RAM 2500 Laramie 6.7 I6 Turbo 2012/2012, com tabela Fipe avaliada em R$ 236.762.

Uma série de opções de marcas alemãs também estarão disponíveis nos lotes desta semana. O primeiro exemplo é uma motocicleta BMW S1000 2017/2018, com tabela Fipe de R$ 76.852, assim como um modelo hatchback Mercedes-Benz Classe A 2015/2015, com tabela Fipe de R$ 140.074.

Por fim, a categoria de SUV grandes, que faz sucesso entre os consumidores de leilão, também terá representantes disponíveis. Uma Toyota HILUX SW4 2012/2013, com tabela Fipe de R$ 207.474, poderá ser arrematada, assim como uma picape Ford Ranger CD 2010/2011, com tabela Fipe de R$ 158.819.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.